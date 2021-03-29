В Японии людям предоставят возможность выбора вакцины для прививки от COVID-19
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Токио, 28 марта (Jiji Press). Правительство Японии предоставит людям возможность выбора вакцины от коронавируса, заявил советник Кабинета министров Кобаяси Фумиаки, отвечающий за кампанию вакцинации.
Правительство предоставит людям выбор, опубликовав информацию о том, какие типы вакцины доступны на каждом пункте вакцинации, сказал он в выступлении по ТВ.
Он отметил, что некоторые люди не хотят проходить вакцинацию из-за возможных побочных эффектов. «Мы создадим условия, при которых у людей будет выбор», – сказал он.
Кампания вакцинации в Японии началась в феврале с медицинских работников. 12 апреля планируется начать вакцинацию пожилых людей вакциной Pfizer Inc. Япония также будет получать вакцины от компаний AstraZeneca PLC и Moderna Inc.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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