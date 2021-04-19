Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и президент США Джо Байден налаживают отношения в ходе визита японского премьера в США

Новости

Вашингтон, 16 апреля (Jiji Press). Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ в Вашингтоне, это первая личная встреча президента на высшем уровне с момента его инаугурации, демонстрирующая близость с восточноазиатским союзником, особенно в условиях растущей необходимости сотрудничества в противодействии усиливающемуся Китаю.

Байден неоднократно положительно отозвался о Суге во время их встречи в Белом доме 16 апреля.

«Ёси, спасибо за то, что проделал долгий путь в Вашингтон», – сказал президент Суге, обращаясь к нему сокращённым вариантом личного имени.

В начале переговоров Байден приветствовал Сугу, отметив, что премьер-министр стал «первым иностранным лидером, посетившим меня в период моего президентства».

«Ничто не заменит личные дискуссии», – сказал Байден во время совместной пресс-конференции с Сугой, подчеркнув важность построения личных отношений с японским лидером даже в условиях кризиса пандемии нового коронавируса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме