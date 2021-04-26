В Японии одобрили использование третьего препарата для лечения COVID-19

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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии одобрило использование барицитиниба, ревматоидного препарата, для лечения пациентов с COVID-19, это третий препарат, одобренный для лечения этой болезни, одобренный в Японии, после ремдесивира и дексаметазона.

Барицитиниб, продаваемый под торговой маркой Olumiant, в настоящее время назначается пациентам с ревматоидным артритом или атопией. Пациентам с COVID-19 с умеренными и тяжёлыми симптомами будет назначаться одна доза препарата в день.

В клинических испытаниях использование барицитиниба вместе с ремдесивиром привело к более быстрому выздоровлению пациентов с COVID-19 и снижению показателей смертности среди них.

Eli Lilly Japan KK подала заявку на одобрение барицитиниба в декабре, после того как в ноябре препарат был одобрен для экстренного применения в США.

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