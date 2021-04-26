Жителей Токио и других регионов, где объявлено чрезвычайное положение, призывают тщательнее соблюдать режим самоизоляции
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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси попросил жителей Токио и других районов, где объявлено чрезвычайное положение, связанное с новым коронавирусом, соблюдать режим самоизоляции «более тщательно», чем они делали во время первого чрезвычайного положения весной прошлого года.
На пресс-конференции Нисимура, возглавляющий действия правительства по борьбе с эпидемией, сказал, что он хочет, чтобы жители японской столицы и западных префектур Осака, Киото и Хёго полностью избегали выходов на улицу по несущественным причинам.
Чрезвычайное положение, связанное с новым коронавирусом, третье по счёту в Японии, объявлено с 25 апреля в четырёх префектурах и охватывает праздничный период Золотой недели, который начнётся в ближайшее время.
Во время первого чрезвычайного положения в апреле-мае прошлого года, правительство попросило людей уменьшить возможности для контакта с другими людьми на 80 процентов. Первое чрезвычайное положение первоначально охватывало Токио и шесть других префектур, а затем было распространено и на оставшиеся 40 префектур страны.
Нисимура особо попросил жителей четырёх префектур, находящихся в условиях чрезвычайного положения, сократить до минимума выходы, например, за покупками, и воздерживаться от выезда за пределы префектур. Жителей других частей страны призвали не посещать эти четыре префектуры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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