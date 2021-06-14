В документе правительства Японии указано, что кризис коронавируса особенно сказался на женщинах

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Токио, 11 июня (Jiji Press). От последствий эпидемии нового коронавируса в Японии особенно сильно пострадали женщины, говорится в официальном документе правительства по гендерному равенству.

Распространение вируса чаще приводило к увольнениям женщин, чем мужчин, что привело к ухудшению условий занятости для женщин, говорится в официальном документе, принятом на заседании кабинета министров.

Число занятых резко сократилось в Японии как среди мужчин, так и среди женщин с апреля прошлого года, когда правительство впервые объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. При этом сильнее пострадали женщины: число занятых сократилось на 700 000 среди женщин и на 390 000 для мужчин по сравнению с предыдущим месяцем.

Число женщин, работающих на непостоянной основе, сокращалось 13 месяцев подряд с марта прошлого года.

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