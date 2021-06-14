В документе правительства Японии указано, что кризис коронавируса особенно сказался на женщинах
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 июня (Jiji Press). От последствий эпидемии нового коронавируса в Японии особенно сильно пострадали женщины, говорится в официальном документе правительства по гендерному равенству.
Распространение вируса чаще приводило к увольнениям женщин, чем мужчин, что привело к ухудшению условий занятости для женщин, говорится в официальном документе, принятом на заседании кабинета министров.
Число занятых резко сократилось в Японии как среди мужчин, так и среди женщин с апреля прошлого года, когда правительство впервые объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. При этом сильнее пострадали женщины: число занятых сократилось на 700 000 среди женщин и на 390 000 для мужчин по сравнению с предыдущим месяцем.
Число женщин, работающих на непостоянной основе, сокращалось 13 месяцев подряд с марта прошлого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Почему в Японии не реализована возможность разных фамилий для супругов и однополые браки: консерваторы крепко держатся за «мужскую власть»
- В Японии каждый четвёртый человек страдает от сексуального харассмента при поиске работы: исследование Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
- Коронавирус и одинокие матери: потеря работы, доходов и «беспомощность» в режиме чрезвычайной ситуации
- Число заражений коронавирусом в Токио может вырасти в июне
- В Японии людям с проблемами со зрением сложно зарегистрироваться на вакцинацию
- Япония дополнительно пожертвует 800 млн долларов на справедливое снабжение вакцинами
- Япония усиливает пограничный контроль для предотвращения распространения индийского варианта коронавируса
- Японское правительство планирует продлить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
- Граждан США предостерегают от поездок в Японию из-за риска COVID-19
- Токио обогнал Осаку по количеству заражений новыми вариантами коронавируса
- Компания Takeda представила данные испытаний вакцины Moderna от COVID-19