В 2020 году в Японии зарегистрирован рекордный минимум смертей в ДТП

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Токио, 15 июня (Jiji Press). В Японии число смертей, вызванных дорожно-транспортными происшествиями в 2020 году, упало на 376 по сравнению с предыдущим годом до 2839, что стало рекордным минимумом с момента начала ведения статистики в 1948 году, говорится в правительственном отчёте.

Согласно ежегодному официальному документу правительства по безопасности дорожного движения, принятому на заседании кабинета министров, количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий остаётся на низком уровне с апреля 2020 года, когда в стране начала распространяться инфекция нового коронавируса.

По словам представителя кабинета министров, низкое число погибших, вероятно, связано с тем, что многие люди остались дома из-за пандемии COVID-19, в этот период резко сократились и средние расстояния пробега автомобилей.

В официальном документе говорится, что общее количество дорожно-транспортных происшествий и число людей, пострадавших в ДТП, снижается 16-й год подряд.

Однако из общего числа смертей в результате дорожно-транспортных происшествий на долю людей в возрасте 65 лет и старше приходилось 56,2 процента, что является самым высоким показателем с 1966 года.

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