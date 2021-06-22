Движение против вакцинирования обусловлено социальной изоляцией: мнение эксперта
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Токио, 21 июня (Jiji Press). Эксперт-психолог высказал своё мнение о том, что комментарии в социальных сетях против вакцинирования от COVID-19 и распространяющие ложные слухи о вакцинах отражают чувство изоляции – люди страдают из-за того, что их опасения по поводу прививок не разделяют другие.
Среди таких комментариев встречаются заявления о том, что прививка меняет ДНК, что компания Pfizer Inc. якобы признала, что её вакцина вызывает бесплодие, что после вакцинирования людьми можно управлять через 5G, и что прививка «намагничивает тело».
Цутида Сёдзи, профессор психологии безопасности в Университете Кансай, предостерегает против легкомысленного отношения к таким сообщениям: «Если, не особо задумываясь, назвать сумасшедшими тех, кто отказывается вакцинироваться, это только ухудшит ситуацию, – сказал он. – Очень опасно, если общество не предлагает поддержки людям, испытывающим беспокойство, и только сектанты и сторонники конспирологических теорий прислушиваются к ним с сочувствием».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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