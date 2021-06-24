Группа экспертов предупреждает о возможном возобновлении роста числа случаев заражения коронавирусом в районе Токио
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Токио, 23 июня (Jiji Press). Консультативный совет министерства здравоохранения Японии предупредил, что количество новых случаев коронавирусной инфекции в Токио и прилегающих префектурах прекратило падать и может снова начать расти.
Высказывая озабоченность по поводу варианта коронавируса, впервые выявленного в Индии, который считается очень заразным, группа экспертов в области здравоохранения подчеркнула, что по-прежнему важно сокращать потоки людей и контакты между людьми.
Согласно оценкам, представленным консультативному совету экспертами, в том числе профессором Киотского университета Нисиурой Хироси, мутировавший штамм на 90% более заразен, чем исходный вирус, и этот вариант будет продолжать распространяться и составит 68,9% случаев заражения новым коронавирусом по всей стране к 23 июля, когда должны начаться Олимпийские игры в Токио.
По оценке Национального института инфекционных заболеваний, в начале июля новый штамм станет причиной около 50% случаев заболевания в столичном районе Токио.
В среду в Токио было подтверждено 619 новых случаев заражения COVID-19, при этом ежедневная цифра превысила 600 впервые с 28 мая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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