За 24 июня в Японии выявлено 1676 новых случая заражения новым коронавирусом
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Токио, 24 июня (Jiji Press). В Японии выявлено 1676 новых случаев заражения новым коронавирусом.
Число тяжело больных COVID-19 снизилось на 17 по сравнению с предыдущим днём до 629, умерло 42 человека.
Число новых случаев заражения в Токио в четверг составило 570, что на 118 больше, чем неделей ранее, что свидетельствует о возобновлении роста.
По данным столичной администрации Токио, среднесуточное количество новых случаев заражения в японской столице за неделю до 24 июня составило 439,6, что на 13,8 больше, чем неделей ранее.
Количество тяжёлых пациентов с COVID-19 в Токио в соответствии с критериями столичного правительства снизилось на одного со среды до 43.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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