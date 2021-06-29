В Японии усиливают пограничный контроль для олимпийцев в связи с распространением дельта-варианта нового коронавируса
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Токио, 28 июня (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что ужесточит меры пограничного контроля для олимпийцев и паралимпийцев, прибывающих из стран и регионов, где распространяется дельта-вариант нового коронавируса.
Члены олимпийской и паралимпийской делегаций и другие люди, связанные с Играми, из таких мест должны будут проходить тест на COVID-19 каждый день за неделю до отъезда в Японию в качестве дополнительной меры.
По словам генерального секретаря кабинета министров Като Кацунобу, спортсмены также будут обязаны проходить тест на коронавирус каждый день в течение 14 дней с момента въезда в Японию или до участия в соревнованиях.
«Мы будем постоянно работать, чтобы не допустить несправедливости в подготовке спортсменов», – сказал Като на пресс-конференции.
Страны и регионы, в отношении которых будут применяться более жёсткие меры пограничного контроля, должны будут включать Индию, Непал и Пакистан. Решение об этих мерах принято в преддверии массового прибытия спортсменов в Японию перед открытием Олимпийских игр 23 июля и Паралимпийских игр 24 августа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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