В Японии усиливают пограничный контроль для олимпийцев в связи с распространением дельта-варианта нового коронавируса

Новости

Токио, 28 июня (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что ужесточит меры пограничного контроля для олимпийцев и паралимпийцев, прибывающих из стран и регионов, где распространяется дельта-вариант нового коронавируса.

Члены олимпийской и паралимпийской делегаций и другие люди, связанные с Играми, из таких мест должны будут проходить тест на COVID-19 каждый день за неделю до отъезда в Японию в качестве дополнительной меры.

По словам генерального секретаря кабинета министров Като Кацунобу, спортсмены также будут обязаны проходить тест на коронавирус каждый день в течение 14 дней с момента въезда в Японию или до участия в соревнованиях.

«Мы будем постоянно работать, чтобы не допустить несправедливости в подготовке спортсменов», – сказал Като на пресс-конференции.

Страны и регионы, в отношении которых будут применяться более жёсткие меры пограничного контроля, должны будут включать Индию, Непал и Пакистан. Решение об этих мерах принято в преддверии массового прибытия спортсменов в Японию перед открытием Олимпийских игр 23 июля и Паралимпийских игр 24 августа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме