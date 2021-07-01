В Японии удвоилось еженедельное число заражений дельта-вариантом коронавируса
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Токио, 30 июня (Jiji Press). В Японии выявлен 71 новый случай заражения дельта-вариантом коронавируса за неделю до понедельника, что почти вдвое больше, чем 36 случаев за предыдущую неделю, сообщило министерство здравоохранения.
Случаи заражения вариантом «дельта», который впервые был выявлен в Индии, были недавно выявлены в центральной префектуре Гифу и в западной префектуре Кагава, в результате чего их общее число достигло 224 в 15 префектурах.
По префектурам наибольшее общее за всё время количество случаев заражения дельта-вариантом зарегистрировано в Токио (42), за ним следуют Канагава (40), Тиба (31), Айти (24), Хёго (19) и Осака (18).
По стране за неделю было 842 случая предположительного заражения дельта-вариантом, по сравнению с 433 неделей ранее.
Карантин в аэропортах Японии к 21 июня выявил 193 случая заражения дельта-вариантом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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