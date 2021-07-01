Правительство Японии продлит режим положения, близкого к чрезвычайному, в районе Токио в случае роста инфекций
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Токио, 30 июня (Jiji Press). Японское правительство продлит действие особых мер против распространения нового коронавируса для района Токио после истечения срока их действия 11 июля, если инфекции продолжат распространяться, сообщили источники.
Согласно правительственным источникам, решение о продлении мер в Токио и трёх соседних префектурах (Сайтама, Тиба и Канагава) будет принято на следующей неделе.
Правительство считает, что текущие ограничения на часы работы ресторанов и баров и продажу в них алкогольных напитков должны быть сохранены в районе Большого Токио.
30 июня в Токио число новых случаев коронавируса растёт с прошлой недели 11-й день подряд.
Премьер-министр Суга Ёсихидэ отметил на встрече министров по мерам противодействия коронавирусу в тот же день, что количество новых случаев заражения растёт в Токио, но остаётся низким во многих других регионах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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