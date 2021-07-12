Церемония прибытия Олимпийского огня в Токио прошла без зрителей

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Токио, 9 июля (Jiji Press). Олимпийский огонь прибыл в Токио, церемония встречи прошла без зрителей из-за очередного роста числа заражений новым коронавирусом в японской столице.

«Мы преодолели трудные обстоятельства благодаря твёрдой решимости людей всей страны и творческим способам принятия решений», – сказала губернатор Токио Коикэ Юрико на церемонии прибытия огня, состоявшейся на универсальной спортивной площадке Олимпийского парка Комадзава.

«Я хотела бы выразить свою сердечную благодарность за то, что мы смогли без проблем встретить Олимпийский огонь», – сказала она.

На церемонии, которая транслировалась онлайн, трижды участвовавшая в Паралимпийских играх японская паралимпийская спортсменка Тагути Аки на инвалидной коляске пронесла факел олимпийского огня и вручила его Коикэ.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть огонь на олимпийских стадионах», – сказала Тагути.

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