Бывший «зелёный берет» приговорён к 2 годам заключения в Японии за помощь в побеге Карлоса Гона

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Окружной суд Токио приговорил 60-летнего бывшего американского «зелёного берета» Майкла Тейлора к двум годам тюремного заключения за помощь Карлосу Гону в бегстве из Японии, когда Гон, бывший председатель правления Nissan Motor Co., находился под залогом в ожидании суда за предполагаемые финансовые нарушения.

Токийский суд также приговорил его 28-летнего сына, Питера Тейлора, к одному году и восьми месяцам тюремного заключения.

Прокуратура требовала тюремного заключения на два года и десять месяцев для отца и на два года и шесть месяцев для сына.

Сторона защиты просила условных приговоров, утверждая, что побег был спланирован Гоном и что он просто использовал Тейлоров, но председательствующий судья Нирэи Хидэо заявил, что двое американцев заслуживают тюремного заключения, потому что они активно участвовали в преступлении за плату в 860 000 долларов и «успешно организовали беспрецедентный побег за границу с помощью своих профессиональных навыков» после тщательного планирования.

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