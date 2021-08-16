Премьер-министр Японии дал указание обеспечить больных COVID-19 кислородными установками в домашних условиях

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ сообщил, что он дал указание соответствующим членам кабинета министров обеспечить кислородными установками больных COVID-19, которым было указано оставаться дома для восстановления сил.

Выступая перед журналистами, Суга также сказал, что его правительство планирует в сотрудничестве с местными органами власти создать систему для мониторинга состояния здоровья больных, находящихся в изоляции дома.

Число инфицированных людей, нуждающихся в лечении, стремительно растет, поскольку вирус быстро распространяется во многих частях страны.

Суга также сказал, что правительство в ближайшее время создаст базы для проведения так называемого лечения коктейлем антител, направленного на предотвращение серьёзных симптомов у пациентов с COVID-19, вне медицинских учреждений.

Отдельно губернатор Токио Коикэ Юрико сообщила на пресс-конференции, что столичное правительство предоставит лечение коктейлем антител для инфицированных людей по месту проживания.

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