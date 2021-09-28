В Японии 30 сентября полностью отменят чрезвычайное положение

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Японское правительство намерено отменить чрезвычайное положение в связи с COVID-19 для всех 19 префектур, где оно сейчас объявлено, включая Токио, в запланированный ранее срок с 30 сентября.

Как сообщили информированные источники, правительство также отменит пред-чрезвычайный режим в связи с COVID-19 для префектур Мияги, Фукусима, Исикава и пяти других префектур.

По словам источников, правительство считает, что число новых случаев COVID-19 сокращается и что нагрузка на системы здравоохранения снижается во всех 27 префектурах.

Основываясь на мнениях соответствующих местных органов власти, центральное правительство не будет заменять чрезвычайное положение менее строгим пред-чрезвычайным режимом для какой-либо из префектур.

Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу 27 сентября заявил на пресс-конференции, что основная политика правительства в отношении COVID-19 предусматривает принятие мер против нового коронавируса до тех пор, пока ситуация с инфекцией не улучшится до уровня 2, втрого после минимального уровня в четырёхуровневой шкале предупреждений об опасности коронавируса.

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