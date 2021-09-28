В Японии сократят карантинный период при въезде в страну для вакцинированных

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Правительство Японии сократит период карантина для въезжающих в страну с 14 до 10 дней, если у них есть сертификаты о вакцинации против COVID-19, заявил генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.

Сокращение карантина коснётся получивших вакцины от COVID-19 производства Pfizer Inc., Moderna Inc. или AstraZeneca PLC и имеющим сертификаты, сказал Като на пресс-конференции.

Въезжающих также попросят предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 после 10-дневного карантина.

Кроме того, тем, кто возвращается из определённых стран и должны оставаться в определенных учреждениях в течение трёх дней, будет разрешено самоизолироваться дома.

Меры по ослаблению карантинных ограничений вступят в силу 1 октября.

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