В Японии сократят карантинный период при въезде в страну для вакцинированных
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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Правительство Японии сократит период карантина для въезжающих в страну с 14 до 10 дней, если у них есть сертификаты о вакцинации против COVID-19, заявил генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.
Сокращение карантина коснётся получивших вакцины от COVID-19 производства Pfizer Inc., Moderna Inc. или AstraZeneca PLC и имеющим сертификаты, сказал Като на пресс-конференции.
Въезжающих также попросят предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 после 10-дневного карантина.
Кроме того, тем, кто возвращается из определённых стран и должны оставаться в определенных учреждениях в течение трёх дней, будет разрешено самоизолироваться дома.
Меры по ослаблению карантинных ограничений вступят в силу 1 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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