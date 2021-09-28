В Японии одобрили лекарство компании GlaxoSmithKline PLC для лечения пациентов с COVID-19
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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Министр здравоохранения Японии Тамура Норихиса одобрил препарат британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline PLC для лечения пациентов с COVID-19, которые не находятся в тяжёлом состоянии. Он одобрил лекарство сотровимаб в ускоренном порядке после того, как ранее в тот же день его одобрила группа экспертов министерства.
Сотровимаб является вторым одобренным препаратом против COVID-19 в Японии для пациентов с лёгкими или умеренными симптомами после коктейля антител Ronapreve, который продаёт компания Chugai Pharmaceutical Co.
Это пятое в стране разрешённое лекарство от коронавируса, включая препараты для лечения тяжелобольных.
Сотровимаб, моноклональное антитело для атаки на вирус, вводится внутривенно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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