В Японии отменяют связанное с коронавирусом чрезвычайное положение
НовостиПолитика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 октября (Jiji Press). Правительство Японии полностью отменило чрезвычайное положение и пред-чрезвычайные меры в связи с COVID-19 с 1 октября, в соответствии с планом.
Впервые с 4 апреля в стране не действуют какие-либо чрезвычайные или пред-чрезвычайные меры в связи с COVID-19.
Чрезвычайное положение охватывало 19 префектур, в том числе Токио, а пред-чрезвычайные меры были приняты в восьми префектурах.
Правительство планирует поэтапно ослабить ограничения COVID-19 на передвижение людей, используя доказательства вакцинации и отрицательный результат теста, даже в случае нового всплеска инфекции.
На пробной основе с этого месяца правительство снимет ограничения в ресторанах и барах, клубах с живой музыкой и небольших театрах в 12 префектурах, включая Исикаву и Хёго.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министр финансов Японии Асо Таро сомневается в рациональности продолжения эпидемических ограничений
- В Японии создают цифровые сертификаты вакцинирования против COVID-19
- В Японии выявлено 18 случаев заражения эта-вариантом коронавируса
- Эксперты министерства здравоохранения Японии предупреждают о долговременных последствиях COVID-19
- Как заболевшие начинают подозревать о заражении новым коронавирусом? Данные опроса
- В Японии впервые от коронавируса умер подросток
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг
- В Японии 21,3% молодых людей не намерены вакцинироваться, 22,5% ещё не определились
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов