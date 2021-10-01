В Японии отменяют связанное с коронавирусом чрезвычайное положение

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Токио, 1 октября (Jiji Press). Правительство Японии полностью отменило чрезвычайное положение и пред-чрезвычайные меры в связи с COVID-19 с 1 октября, в соответствии с планом.

Впервые с 4 апреля в стране не действуют какие-либо чрезвычайные или пред-чрезвычайные меры в связи с COVID-19.

Чрезвычайное положение охватывало 19 префектур, в том числе Токио, а пред-чрезвычайные меры были приняты в восьми префектурах.

Правительство планирует поэтапно ослабить ограничения COVID-19 на передвижение людей, используя доказательства вакцинации и отрицательный результат теста, даже в случае нового всплеска инфекции.

На пробной основе с этого месяца правительство снимет ограничения в ресторанах и барах, клубах с живой музыкой и небольших театрах в 12 префектурах, включая Исикаву и Хёго.

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