Комитет ООН одобрил предложенную Японией резолюцию о запрете ядерного оружия
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Нью-Йорк, 27 октября. (Jiji Press). Комитет ООН по разоружению принял проект резолюции о запрете ядерного оружия, поданный Японией, его поддержало на 13 стран больше, чем аналогичную резолюцию прошлого года.
В Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию было подано 152 голоса, против 4, при 30 воздержавшихся. Проект будет принят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в начале декабря.
Первый комитет принимает такую резолюцию 28 лет подряд.
Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Японии объяснил возросшую поддержку резолюций постоянными усилиями Японии по созданию общей базы для ядерных и неядерных держав, в том числе путём корректировки формулировок в проекте резолюции.
Соединенные Штаты и Великобритания среди ядерных держав стали соавторами резолюции 2021 года, в то время как Китай и Россия выступили против неё. Франция подтвердила резолюцию, хотя воздержалась при голосовании в прошлом году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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