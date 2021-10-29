Комитет ООН одобрил предложенную Японией резолюцию о запрете ядерного оружия

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Нью-Йорк, 27 октября. (Jiji Press). Комитет ООН по разоружению принял проект резолюции о запрете ядерного оружия, поданный Японией, его поддержало на 13 стран больше, чем аналогичную резолюцию прошлого года.

В Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию было подано 152 голоса, против 4, при 30 воздержавшихся. Проект будет принят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в начале декабря.

Первый комитет принимает такую ​​резолюцию 28 лет подряд.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Японии объяснил возросшую поддержку резолюций постоянными усилиями Японии по созданию общей базы для ядерных и неядерных держав, в том числе путём корректировки формулировок в проекте резолюции.

Соединенные Штаты и Великобритания среди ядерных держав стали соавторами резолюции 2021 года, в то время как Китай и Россия выступили против неё. Франция подтвердила резолюцию, хотя воздержалась при голосовании в прошлом году.

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