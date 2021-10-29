В Японии дополнительная (бустерная) вакцинация будет доступна для всех через 8 месяцев после второй прививки от COVID-19
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Токио, 28 октября. (Jiji Press). Комиссия министерства здравоохранения Японии согласовала план предоставления третьей прививки от COVID-19 (ревакцинацию) для всех, кто получил две дозы вакцины.
Повторную прививку можно будет сделать через восемь месяцев после получения второй прививки. Для бустерных прививок нет приоритетных групп, но первыми уже в декабре их смогут получить медицинские работники, которые в феврале вакцинировали в первую очередь.
Министерство здравоохранения должно принять официальное решение по плану ревакцинации в ноябре.
Комиссия министерства приняла во внимание зарубежное исследование, которое показало, что противоинфекционный эффект вакцины американского производителя лекарств Pfizer Inc. падает с 88 до 47 процентов через пять месяцев для всех людей в возрасте от 12 лет и старше.
Комиссия также согласилась обеспечить возможности вакцинации для тех, кто не получил дозы вакцины после начала повторной вакцинации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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