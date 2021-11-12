Группа экспертов одобрила вакцину Pfizer для проведения ревакцинации в Японии

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Токио (Jiji Press) – 10 ноября группа экспертов министерства здравоохранения Японии одобрила использование вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer Inc. для ревакцинации людей в возрасте 18 лет и старше.

Официальное одобрение министерства будет дано уже в четверг. Отдельная группа экспертов министерства соберется в понедельник, чтобы обсудить субсидирование ревакцинации за счет государства.

Вакцина Pfizer в настоящее время одобрена в Японии для введения первых двух доз лицам в возрасте 12 лет и старше.

Из-за отсутствия клинических данных по более молодым людям минимальный возраст для проведения ревакцинации будет установлен на уровне 18 лет. Министерство рассмотрит возможность снижения минимального возраста, когда появятся дополнительные данные.

Ревакцинация будут проведена лицам, получившим вторую дозу прививки не менее шести месяцев назад, начиная с декабря, включая медицинских работников.

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