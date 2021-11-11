Pfizer добивается одобрения в Японии вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет
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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. и немецкая биомедицинская компания BioNTech SE сообщили, что подали в министерство здравоохранения Японии заявку на одобрение вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Вакцина разрешена для экстренного использования для этой возрастной группы в США. В Японии в настоящее время она одобрена для лиц в возрасте от 12 лет и старше.
По данным Pfizer, зарубежные клинические испытания показали, что вакцина эффективна на 90% в предотвращении COVID-19 у детей в возрасте 5-11 лет с дозировкой, составляющей одну треть от количества, вводимого взрослым.
Вакцина безопасна для детей младшего возраста, а побочные эффекты у них сравнимы с эффектами у взрослых, говорится в сообщении компании.
Дети, как правило, меньше страдают от нового коронавируса, но в Соединённых Штатах им рекомендуют тоже делать прививки, чтобы предотвратить передачу вируса другим людям.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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