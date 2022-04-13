Гражданин Чили во Франции приговорён к 28 годам заключения за убийство японской студентки
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Безансон, Франция, 12 апреля (Jiji Press). Французский суд приговорил 31-летнего чилийца к 28 годам тюремного заключения за убийство японки, которая пропала без вести во время учёбы в Безансоне в восточной Франции в декабре 2016 года.
Николас Сепеда Контрерас, гражданин Чили, был бывшим бойфрендом японки Куросаки Наруми, студентки Университета Цукуба.
Французская прокуратура требовала для Зепеды пожизненного заключения, самого сурового наказания во Франции. Причину приговора суд не назвал.
В центре внимания судебного процесса, который начался 29 марта, был вопрос о том, могут ли прокуроры доказать, что Сепеда убил Куросаки и выбросил её тело, хотя прямых доказательств, подтверждающих обвинения, не было.
Сепеда отрицает выдвинутые против него обвинения. Адвокат его заявил, что решение о подаче апелляции принято не было.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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