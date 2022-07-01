На Окинаве спустя 63 года после крушения американского истребителя вспоминают жертв инцидента
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Урума, преф. Окинава, 30 июня (Jiji Press). На Окинаве прошла панихида по 18 ученикам и другим местным жителям, погибшим в результате крушения американского истребителя в городе Урума этой префектуре 63 года назад.
Церемония прошла в начальной школе Миямори, где произошёл инцидент с крушением истребителя с американской военной авиабазы Кадэна на Окинаве.
Около 10:40 30 июня 1959 года истребитель врезался в жилой квартал города, который в то время назывался городом Исикава, подпрыгнул и врезался в здание школы примерно в 150 метрах дальше. Пожары, вызванные авиакеросином истребителя, сожгли жилые дома и здание школы.
Двенадцать из 18 жертв были учениками, а всего 210 человек, в том числе 156 учеников получили ранения в результате инцидента. Инцидент произошел перед возвращением Окинавы Японии в 1972 году после оккупации США после Второй мировой войны.
На церемонии 30 июня семьи погибших и другие лица почтили минутой молчания жизни погибших в авиакатастрофе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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