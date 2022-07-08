В префектуре Айти нашли прикреплённый к полицейской машине трекер AirTag
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Нагоя, 6 июля (Jiji Press). Устройство отслеживания местоположения AirTag американского технологического гиганта Apple Inc. было обнаружено на следственном автомобиле полиции префектуры Айти, сообщили источники.
Автомобиль полицейского участка города Тоёта в Айти в центральной части Японии используется следователями, расследующими дела, связанные с преступными синдикатами.
Полиция Айти подозревает, что устройство было установлено на автомобиль с целью выяснения передвижений полицейских.
AirTag от Apple, выпущенный в прошлом году, имеет размер монеты в 500 йен. Местоположение трекера, который можно прикрепить к таким предметам, как ключ или кошелёк, можно отследить на iPhone или других устройствах, чтобы облегчить поиск предметов.
Согласно источникам, AirTag был найден в мае в небольшой коробке, прикрепленной к глушителю в задней части автомобиля. Автомобиль тогда находился на стоянке полицейского участка Тоёта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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