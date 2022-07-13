Йокогама передаст Одессе водоочистное оборудование

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Токио, 13 июля (Jiji Press). Городские власти Йокогамы планируют предоставить городу-побратиму Одессе 33 единицы передвижного водоочистного оборудования по просьбе администрации города.

Установки способны очищать грунтовые и другие воды для производства питьевой воды в общей сложности для 100 000 человек в день по 3 литра на человека.

В Одессе возрастает риск разрушения объектов водоснабжения из-за военной агрессии России.

11 июля официальный представитель Йокогамы провёл переговоры с заместителем мэра Одессы Сергеем Тетюхиным и другими в Жешуве в восточной части Польши.

По словам администрации Йокогамы, Тетюхин сказал, что они счастливы ощущать сильную поддержку и иметь такого друга, как Йокогама.

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