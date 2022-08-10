В Токио отмечен рекордный 14-й «чрезвычайно жаркий день» в этом году
НовостиЖизнь Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 августа (Jiji Press). Ежегодное количество «чрезвычайно жарких» дней с максимальной температурой выше 35 градусов по Цельсию 9 августа в Токио достигло 14, установив новый рекорд.
Температура поднялась до 35,7 градусов на центральной смотровой площадке Токио в парке Китаномару недалеко от императорского дворца в столичном районе Тиёда.
Предыдущие рекорды экстремально жарких дней были установлены в 1995 и 2010 годах, когда пункт наблюдения располагался в соседнем районе Отэмати.
Из-за системы высокого давления в Тихом океане температура в этот день превысила 35 градусов во многих других районах на востоке и западе Японии.
В городе Татэбаяси, префектура Гумма, было зарегистрировано 38,6 градуса, а в городе Сано, префектура Тотиги, – 38,4 градуса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Почему собак нельзя оставлять в автомобиле?
- Опасности жаркой погоды: не оставляйте вещи в салоне автомобиля!
- В Токио продолжаются чрезвычайно жаркие дни с температурой в 35 градусов и выше
- В Японии впервые за всю историю наблюдений зарегистрирована температура выше 40 градусов в июне
- В Японии зарегистрирован первый «чрезвычайно жаркий день» в этом году
- Средняя температура 2021 года была на 0,61 градуса выше средней за 30 лет: третий по величине уровень за всю историю наблюдений Японского метеорологического агентства
- Лидеры G-20 не смогли договориться о целевом году мер по борьбе с изменением климата
- Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатов
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обнародовал план сокращения выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году
- Япония прекратит экспорт угольных электростанций
- «Я не знаю», «Какая разница?»: в Японии менее 30% восемнадцатилетних поддерживают мнение Греты Тунберг о глобальном потеплении