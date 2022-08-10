В Токио отмечен рекордный 14-й «чрезвычайно жаркий день» в этом году

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Токио, 9 августа (Jiji Press). Ежегодное количество «чрезвычайно жарких» дней с максимальной температурой выше 35 градусов по Цельсию 9 августа в Токио достигло 14, установив новый рекорд.

Температура поднялась до 35,7 градусов на центральной смотровой площадке Токио в парке Китаномару недалеко от императорского дворца в столичном районе Тиёда.

Предыдущие рекорды экстремально жарких дней были установлены в 1995 и 2010 годах, когда пункт наблюдения располагался в соседнем районе Отэмати.

Из-за системы высокого давления в Тихом океане температура в этот день превысила 35 градусов во многих других районах на востоке и западе Японии.

В городе Татэбаяси, префектура Гумма, было зарегистрировано 38,6 градуса, а в городе Сано, префектура Тотиги, – 38,4 градуса.

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