C-7 призывают Россию вернуть контроль над АЭС Украине
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Берлин, 10 августа (Jiji Press). Министры иностранных дел Большой семёрки призвали Россию передать украинской стороне полный контроль над атомной электростанцией на юго-востоке Украины.
В заявлении министры G-7 потребовали, чтобы Россия вернула Украине контроль над Запорожской АЭС, которая в настоящее время оккупирована российскими военными, и позволила Международному агентству по атомной энергии посетить завод для обеспечения его безопасности.
Министры заявили, что они «глубоко обеспокоены» оккупацией Россией украинских ядерных объектов.
Действия России «ставят под угрозу население Украины, соседних государств и международное сообщество», говорится в заявлении.
С 5 августа атомная станция подверглась нескольким обстрелам. Многие эксперты и другие люди опасаются возможности ядерной катастрофы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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