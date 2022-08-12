Девять японцев воюют с Россией на стороне Украины
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Токио, 11 августа (Jiji Press). Среди иностранцев, которые въехали в Украину, чтобы сражаться за неё в войне с Россией, количество японцев к 5 августа составляло девять человек, сообщило Министерство обороны России.
По данным министерства, с июля число таких японцев увеличилось на одного, ещё двое были из Китая и один из Южной Кореи.
Согласно документам, опубликованным министерством, 10 японцев прибыли в Украину, чтобы сражаться за страну с момента начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Один из них позже покинул страну.
Представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что количество иностранных военных в Украине сократилось с 2741 до 2192 человек в результате военных действий российских сил и пророссийских вооруженных формирований в период с начала июля по начало августа.
Он добавил, что 2682 из 7282 иностранцев, въехавших в Украину с начала вторжения, были убиты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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