Германия впервые отправит самолёты ВВС в страны Индо-Тихоокеанского региона

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Берлин, 14 августа (Jiji Press). Немецкие ВВС впервые направят военные самолеты в страны Индо-Тихоокеанского региона, включая Японию, Австралию, Южную Корею и Сингапур, для совместных учений и других мероприятий.

Германия надеется углубить военные связи с азиатскими демократиями, активизируя усилия по сдерживанию гегемонистских амбиций Китая.

Теперь, когда агрессивная война вернулась в Европу, Германия также с обеспокоенностью наблюдает за осью конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил в письменном интервью генерал-лейтенант Инго Герхарц, командующий ВВС Германии, подразумевая вторжение России в Украину.

Отправкой самолетов, в том числе шести истребителей Eurofighter, Германия стремится показать, что она заботится о безопасности за пределами Европы, сказал Герхарц, выразив стремление увеличить участие своей страны в Азии, включая Японию.

В прошлом году ВМС Германии отправили фрегат в Индо-Тихоокеанский регион, включая воды вблизи Японии. Судно участвовало в мониторинговых мероприятиях по пресечению незаконных перевалок грузов Северной Кореей с корабля на корабль.

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