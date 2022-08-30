Эвакуировавшиеся в Японию украинцы страдают от психологических травм

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Токио, 30 августа (Jiji Press). Украинцы, эвакуировавшиеся в Японию, продолжают страдать от травмирующих воспоминаний и других психологических травм спустя шесть месяцев после вторжения России в их страну.

На данный момент более 1700 украинцев бежали в Японию. Мысли эвакуированных всегда с разорённой войной родиной.

26-летняя эвакуированная женщина рассказала, что в Японии она как-то ждала светофор, когда мимо проехала группа из 40–50 мотоциклов, издавая громкий шум. Звук напомнил ей о военных самолётах, из-за чего она тут же расплакалась.

Она прибыла в Японию из Польши в начале прошлого месяца. Её муж остается в Украине в качестве волонтера, чтобы помогать людям, пострадавшим от конфликта, в предместьях Киева.

Её муж рассказывал ей о людях, которые с маленькими детьми совершали длительные поездки, чтобы эвакуироваться от нападений российских военных самолетов.

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