Полиция патрулирует аэропорт Ханэда перед государственными похоронами экс-премьера Абэ Синдзо

Новости

Токио, 13 сентября (Jiji Press). Столичное управление полиции Токио провело совместное патрулирование в ключевом аэропорту японской столицы с официальными лицами аэропорта и другими лицами в преддверии государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, которые пройдут в конце этого месяца.

Этот шаг направлен на укрепление сотрудничества в области безопасности между государственным и частным секторами в токийском международном аэропорту Ханэда, который будет использоваться многими иностранными высокопоставленными лицами, посещающими Японию для участия в похоронах, и предупредит обычных пассажиров.

В совместном патрулировании приняли участие около 60 человек, в том числе сотрудники МВД, дислоцированные в аэропорту, и сотрудники службы безопасности. Собаки безопасности обыскивали камеры хранения, мусорные баки и другие места в поисках подозрительных предметов, а также распространялись листовки, призывающие людей сообщать властям, если они заметили подозрительных лиц или что-то необычное.

«Столичное управление полиции Токио приложит все усилия для охраны аэропорта, получая помощь от заинтересованных сторон», – сказал сотрудник службы безопасности управления Такаяма Юсукэ.

Государственные похороны Абэ, застреленного в июле, состоятся 27 сентября в зале Nippon Budokan в токийском районе Тиёда. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 6000 человек, включая высокопоставленных лиц в стране и за ее пределами.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме