В Японии безопасность на государственных похоронах Абэ Синдзо будет обеспечивать 20 000 полицейских

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Токио, 26 сентября (Jiji Press). Японская полиция мобилизует до 20 000 своих сотрудников для обеспечения безопасности во время государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, которые состоятся 27 сентября, сообщило Национальное полицейское управление.

Офицеры полиции, в том числе около 2500 сотрудников префектурной полиции по всей стране, будут отвечать за безопасность похорон, а также за охрану иностранных высокопоставленных лиц.

Японское правительство выделило около 800 миллионов йен на обеспечение безопасности похорон.

По данным управления, в 1989 году полиция мобилизовала около 32 000 человек для обеспечения безопасности, когда состоялись похороны императора Хирохито, посмертно известного как император Сёва. Бюджет безопасности составил 2,4 миллиарда йен.

В 2000 году около 10 000 полицейских были мобилизованы на похороны бывшего премьер-министра Обути Кэйдзо, организованные кабинетом министров и правящей Либерально-демократической партией.

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