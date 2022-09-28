Премьер-министр Кисида в ходе похорон Абэ Синдзо встретился с лидерами Индии и Австралии
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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио по отдельности встретился с лидерами Индии и Австралии в рамках серии переговоров с иностранными лидерами, посетившими Токио для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Абэ Синдзо 27 сентября.
Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о том, что их страны будут работать вместе, чтобы способствовать справедливому и прозрачному финансированию развития, очевидно, имея в виду щедрое кредитование Китая развивающемуся миру для расширения своего влияния.
Моди, наладивший дружеские отношения с Абэ, сказал Кисиде, что отношения между Японией и Индией вступили в новую эру под руководством Абэ, выразив при этом надежду на дальнейшее углубление связей. Они также согласились с тем, что важно найти мирное решение конфликта в Украине.
Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердили приверженность своих стран реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Они договорились активизировать сотрудничество двух стран в целях безопасности и стабильного снабжения ресурсами и энергией, а также более тесно сотрудничать, чтобы противостоять попыткам Китая усилить свое влияние на островные государства Тихого океана.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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