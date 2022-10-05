Япония вновь открывает посольство в Киеве
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Токио, 5 октября (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что вновь открыло своё посольство в украинской столице Киеве, которое было закрыто с марта после вторжения России в Украину.
В настоящее время посольство будет работать с минимальным количеством сотрудников, включая посла Мацуду Кунинори, для обеспечения безопасности. Его функции будут ограничены сбором информации, связью и координацией с украинским правительством.
«Мы сочли возможным обеспечить работу посольства, приняв достаточные меры безопасности», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
Консульские услуги, включая выдачу виз, будут по-прежнему предоставляться в других местах, в том числе в посольстве в Польше.
Япония была последней страной Большой семёрки, которая вновь открыла своё посольство в Украине.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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