Япония вновь открывает посольство в Киеве

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Токио, 5 октября (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что вновь открыло своё посольство в украинской столице Киеве, которое было закрыто с марта после вторжения России в Украину.

В настоящее время посольство будет работать с минимальным количеством сотрудников, включая посла Мацуду Кунинори, для обеспечения безопасности. Его функции будут ограничены сбором информации, связью и координацией с украинским правительством.

«Мы сочли возможным обеспечить работу посольства, приняв достаточные меры безопасности», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Консульские услуги, включая выдачу виз, будут по-прежнему предоставляться в других местах, в том числе в посольстве в Польше.

Япония была последней страной Большой семёрки, которая вновь открыла своё посольство в Украине.

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