В Японии вводят ограничения на использование бытового газа
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Токио, 5 октября (Jiji Press). Министерство промышленности Японии согласовало проект поправки к закону о газовом бизнесе, который позволит правительству издать приказ об ограничении использования бытового газа крупными компаниями, если ухудшится баланс спроса и предложения.
Запланированный пересмотр направлен на разработку системы сдерживания спроса во время чрезвычайных ситуаций, поскольку растёт неопределенность в отношении стабильных закупок из-за границы сжиженного природного газа, сырья для бытового газа.
Проект поправки был одобрен на дневном заседании отдела экономики, торговли и промышленности правящей Либерально-демократической партии. Правительство намерено принять пересмотренный закон в ближайшее время после внесения проекта на проходящую внеочередную сессию парламента, которая началась в понедельник.
Правительство издаст распоряжение об ограничении использования бытового газа, если спрос превысит предложение даже после призыва ко всем домохозяйствам и компаниям добровольно экономить бытовой газ и обращений с просьбой к крупным фирмам по очереди сделать то же самое.
Согласно проекту поправки, правительству будет разрешено вводить минимальные ограничения на использование, необходимые в случае опасений, что нехватка газа окажет неблагоприятное воздействие на внутреннюю экономику и жизнь людей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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