В Японии обсуждают продление срока эксплуатации ядерных реакторов
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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Министерство промышленности Японии рассматривает вопрос о продлении срока эксплуатации ядерных реакторов сверх текущего предела в 60 лет, практически исключив периоды приостановки, например, для проверки безопасности, из общего периода, заявили официальные лица.
Это один из трёх вариантов продления срока эксплуатации реакторов, представленных министерством на заседании подкомитета Консультативного комитета по природным ресурсам и энергетике.
Максимальный срок эксплуатации ядерных реакторов в принципе установлен на уровне 40 лет, и этот период может быть продлён на срок до 20 лет в случае одобрения регулирующими органами. Страна ввела эти правила после тройной аварии в марте 2011 года на атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
Министерство уделяет особое внимание варианту исключения периодов приостановки, вызванных факторами, которые операторы не могли предвидеть, такими как проверки безопасности со стороны Управления по ядерному регулированию и судебные запреты на прекращение эксплуатации, из общего срока эксплуатации.
Два других варианта – сохранить текущую систему и полностью отказаться от ограничения срока службы реакторов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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