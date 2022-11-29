Правительственная комиссия в Японии одобрила продление срока эксплуатации ядерных реакторов

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Подкомитет консультативной группы правительства Японии в целом одобрил план отраслевого министерства по продлению срока эксплуатации ядерных энергетических реакторов сверх текущего предела в 60 лет, не считая периодов приостановки за это время.

Подкомитет по ядерной энергетике Консультативного комитета по природным ресурсам и энергетике также в целом одобрил план другого отраслевого министерства по строительству ядерных реакторов следующего поколения для замены существующих реакторов, которые должны быть выведены из эксплуатации.

Ожидается, что правительство завершит работу над двумя планами в этом году.

После тройной аварии в марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в Японии был установлен принципиальный максимальный срок эксплуатации реактора в 40 лет. Этот срок может быть продлён только один раз, на срок до 20 лет, в случае одобрения регулирующими органами.

Министерство видит необходимость эксплуатировать ядерные реакторы сверх этого предела, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение и способствовать сокращению выбросов углерода. Такое изменение ознаменовало бы серьёзный сдвиг в политике страны в области ядерной энергетики, установленной после аварии на Фукусиме.

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