ИНТЕРВЬЮ: Утверждение исполнения смертных приговоров – одна из важнейших обязанностей министра юстиции

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Министр юстиции Японии Сайто Кэн заявил, что утверждение исполнения смертных приговоров является «одной из самых важных обязанностей» человека, занимающего эту должность.

«Я буду заниматься этим осторожно и строго в соответствии с законом», – сказал он в недавнем интервью средствам массовой информации, включая Jiji Press.

Сайто занял этот пост в ноябре вместо Ханаси Ясухиро, который был фактически уволен с поста министра юстиции за его замечание о том, что должность министра юстиции не слишком привлекательна, поскольку министр попадает в заголовки СМИ только тогда, когда одобряет казни.

Отвечая на вопрос, как он планирует решать проблемы, связанные с противоречивой религиозной группой, известной как Церковь Объединения, Сайто отметил, что министерство юстиции выделило около 2 миллиардов йен на укрепление Японского центра правовой поддержки, который был создан правительством в 2006 г., в рамках второго дополнительного бюджета на 2022 финансовый год.

«Мы будем в полной мере использовать средства для создания сетей с соответствующими организациями, среди прочего, и работать над всеобъемлющим решением (вопросов, связанных с Церковью Объединения)», – сказал он.

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