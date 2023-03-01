Японские юристы объединились для поддержки детей последователей Свидетелей Иеговы
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Токио, 28 февраля (Jiji Press). В Японии создана группа юристов для поддержки детей последователей религиозной организации Свидетели Иеговы.
«Мы хотим остановить нарушение прав человека» детей таких последователей, заявил на пресс-конференции в Токио член группы юристов Табата Дзюн.
27 февраля группа сообщила министерству здравоохранения, что религиозная группа продолжает требовать от своих последователей отказываться от переливания крови даже после того, как в декабре министерство опубликовало свои рекомендации по борьбе с жестоким обращением с детьми последователей этой религиозной группы, в которых признаётся, что принуждение их к отказу переливание крови равнозначно пренебрежению обязанностями по уходу за ребёнком.
Группа юристов была создана 15 января по инициативе ряда людей, в том числе адвоката Танаки Котаро, который сам родился в семье последователей Свидетелей Иеговы.
«Несомненно, внутри религиозной организации существует серьёзная проблема», – заявил Танака на пресс-конференции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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