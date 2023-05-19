Зеленский лично примет участие в саммите в Хиросиме: сообщения СМИ

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Токио, 19 мая (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите «Большой семерки» крупнейших демократий в городе Хиросима на западе Японии, сообщили американские и европейские СМИ.

Согласно сообщениям, Зеленский должен присоединиться к саммиту 21 мая, в последний день трёхдневной встречи.

В секретариате саммита в Хиросиме 18 мая сообщали, что украинский президент примет участие в саммите 21 мая онлайн.

Ожидается, что возможный визит Зеленского в Хиросиму, разрушенную атомной бомбардировкой США в последние дни Второй мировой войны в августе 1945 года, послужит предупреждением против России и символической возможностью продемонстрировать единство международного сообщества.

Зеленский никогда не посещал азиатские страны с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года.

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