Зеленский лично примет участие в саммите в Хиросиме: сообщения СМИ
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Токио, 19 мая (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите «Большой семерки» крупнейших демократий в городе Хиросима на западе Японии, сообщили американские и европейские СМИ.
Согласно сообщениям, Зеленский должен присоединиться к саммиту 21 мая, в последний день трёхдневной встречи.
В секретариате саммита в Хиросиме 18 мая сообщали, что украинский президент примет участие в саммите 21 мая онлайн.
Ожидается, что возможный визит Зеленского в Хиросиму, разрушенную атомной бомбардировкой США в последние дни Второй мировой войны в августе 1945 года, послужит предупреждением против России и символической возможностью продемонстрировать единство международного сообщества.
Зеленский никогда не посещал азиатские страны с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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