Зеленский прибыл в Японию на саммит G-7
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сато Ёсия
Хиросима, 20 мая (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая прибыл в Японию на проходящий в Хиросиме саммит «Большой семёрки» крупнейших демократий.
После того, как самолет доставил Зеленского в аэропорт Хиросимы, он написал в Твиттере: «Важные встречи с партнёрами и друзьями Украины. Безопасность и расширение сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе».
В Хиросиме Зеленский продемонстрирует солидарность между Украиной и G-7 и призовет участников форума усилить поддержку, чтобы позволить его стране отразить вторжение России.
Он также стремится сдерживать Россию и придать импульс контрнаступательным операциям против Москвы, которые должны вскоре начаться.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Кисида во время своего первого визита в Киев встретился с президентом Зеленским
- Украинские эвакуированные в Японии ощущают языковой барьер: принято решение об оказании поддержки для овладения языком
- Интервью госпожи Деви Сукарно из Украины: «Я пережила войну, я не боюсь»
- Госпожа Деви Сукарно посетила Киев, чтобы доставить гуманитарную помощь
- Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
- Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
- Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
- В Украине в ходе боевых действий погиб японский гражданин – предположительно доброволец, воевавший против российской армии
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями