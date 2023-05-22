Зеленский прибыл в Японию на саммит G-7

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Сато Ёсия

Хиросима, 20 мая (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая прибыл в Японию на проходящий в Хиросиме саммит «Большой семёрки» крупнейших демократий.

После того, как самолет доставил Зеленского в аэропорт Хиросимы, он написал в Твиттере: «Важные встречи с партнёрами и друзьями Украины. Безопасность и расширение сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе».

В Хиросиме Зеленский продемонстрирует солидарность между Украиной и G-7 и призовет участников форума усилить поддержку, чтобы позволить его стране отразить вторжение России.

Он также стремится сдерживать Россию и придать импульс контрнаступательным операциям против Москвы, которые должны вскоре начаться.

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