В Японии определили стратегию борьбы с низкой рождаемостью

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Правительство Японии приняло стратегию по борьбе с низкой рождаемостью в стране, планируя увеличить ежегодные расходы на эту проблему на 3,5 трлн йен в течение трёх лет, начиная с 2024 финансового года.

Стратегия будущего детей была одобрена Советом по стратегии будущего детей под председательством премьер-министра Кисиды Фумио и кабинета министров. Это будет отражено в предстоящих ежегодных основных руководящих принципах экономической и фискальной политики правительства.

«Низкий уровень рождаемости – это неотложная проблема, которую мы должны решать немедленно, – сказал Кисида на сегодняшнем заседании совета. – Мы надеемся быстро реализовать различные меры, основанные на этой стратегии, и позволить домохозяйствам, воспитывающим детей, быстро воспользоваться её эффектами».

Как финансировать «другой уровень» мер по борьбе с низкой рождаемостью, как выразился премьер-министр, остаётся проблемой. Правительство намерено прийти к выводу по этому вопросу к концу года, но ожидается, что путь вперёд будет непростым.

Стратегия включает трёхлетнюю программу по интенсивному осуществлению соответствующих мер начиная с 2024 финансового года.

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