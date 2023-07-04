Парламент Японии будет получать отчёты о государственных похоронах бывших премьер-министров
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Токио, 3 июля (Jiji Press). Государственные похороны бывших премьер-министров Японии должны быть доведены до сведения парламента страны до и после проведения, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
«Правительству было бы уместно проинформировать парламент о своём решении провести государственные похороны бывшего премьер-министра и о том, как это мероприятие было проведено», – сказал Мацуно на пресс-конференции.
Он также отметил, что кабинет премьер-министра Кисиды Фумио не планирует принимать это как правило парламентской отчётности.
Что касается критериев, по которым память бывших премьер-министров должна быть увековечена государственными похоронами, Мацуно сказал, что действующий кабинет министров будет ответственно принимать решения.
При этом он воздержался от комментариев о том, следует ли сообщать о таком решении в парламент.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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