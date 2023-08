В Японии в августе вырастут цены на 1102 продукта питания

Новости

Токио, 31 июля (Jiji Press). Цены на 1102 продукта 195 крупных японских производителей продуктов питания и напитков вырастут в августе, сообщила аналитическая компания Teikoku Databank Ltd.

Ежемесячный показатель роста цен на продукты питания и напитки снизится по сравнению с предыдущими двумя месяцами и станет первым снижением в годовом исчислении за семь месяцев, сообщила эта частная исследовательская фирма, однако наценки на молочные продукты, такие как молоко и популярные лакомства, скорее всего, заставят потребителей почувствовать растущее бремя расходов на продукты питания, отметил представитель Teikoku Databank.

Megmilk Snow Brand Co., Meiji Co. и Morinaga Milk Industry Co. повысят цены на молоко и йогурт.

Предполагаемая розничная цена рисовых крекеров «Soft Salad» от Kameda Seika Co. вырастет на 6%, а 160-граммовый «Big Pucchin Pudding» от Ezaki Glico Co. будет продаваться на 3 йены дороже за 168 йен. Компания Nakamuraya поднимет рекомендованную розничную цену набора из трех китайских булочек с 321 до 350 йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме