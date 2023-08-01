В Японии в августе вырастут цены на 1102 продукта питания
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 июля (Jiji Press). Цены на 1102 продукта 195 крупных японских производителей продуктов питания и напитков вырастут в августе, сообщила аналитическая компания Teikoku Databank Ltd.
Ежемесячный показатель роста цен на продукты питания и напитки снизится по сравнению с предыдущими двумя месяцами и станет первым снижением в годовом исчислении за семь месяцев, сообщила эта частная исследовательская фирма, однако наценки на молочные продукты, такие как молоко и популярные лакомства, скорее всего, заставят потребителей почувствовать растущее бремя расходов на продукты питания, отметил представитель Teikoku Databank.
Megmilk Snow Brand Co., Meiji Co. и Morinaga Milk Industry Co. повысят цены на молоко и йогурт.
Предполагаемая розничная цена рисовых крекеров «Soft Salad» от Kameda Seika Co. вырастет на 6%, а 160-граммовый «Big Pucchin Pudding» от Ezaki Glico Co. будет продаваться на 3 йены дороже за 168 йен. Компания Nakamuraya поднимет рекомендованную розничную цену набора из трех китайских булочек с 321 до 350 йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Парки развлечений и тематические парки поднимают цены: влияние резкого роста счетов за электроэнергию
- В Японии 1 апреля начался новый финансовый год: усиление мер для противодействия снижению рождаемости и рост финансового бремени домохозяйств
- Япония выделит помощь в размере 30000 йен семьям с низким доходом
- Женщины в нищете: незаметное бедствие Японии
- Средняя сумма сбережений в Японии составила 14,08 млн йен на домохозяйство: около 70% лежат на депозите, в Японии не слишком стремятся инвестировать сбережения
- Близится период выплаты премиальных: как в Японии используют бонусы?
- Более 17% японских семей в возрасте 65 лет и старше имеют накопления в 40 млн йен или более: ситуация с ипотеками и пенсиями
- 1,32 миллиона богатых и сверхбогатых семей с активами в 100 миллионов йен и более: исследование Института Номура за 2019 год
- Многие пожилые люди в Японии не испытывают финансовых проблем
- Можно ли прожить на пенсию в Японии?
- 94% жителей Японии ощутили повышение цен
- В следующем году запланировано повышение цен на более чем 7000 продуктов питания
- Потребительские цены в Японии впервые за 40 лет выросли на 3,6%