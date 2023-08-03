Япония и Украина провели первую финансовую встречу в Киеве

Общество Политика Экономика

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Токио, 2 августа (Jiji Press) --. Япония и Украина провели в среду в Киеве первую встречу в рамках финансового диалога, договорившись о продолжении экономической помощи Украине, подвергающейся нападкам со стороны России.

На встречу в украинскую столицу прибыли высокопоставленные чиновники Министерства финансов Японии, в том числе заместитель министра финансов по международным делам Канда Масато.

Япония пообещала оказать дополнительную финансовую помощь Украине в восстановлении разрушенного войной жилья, в том числе жилых комплексов, что является приоритетной задачей для страны.

По данным министерства, Япония стала первой страной, установившей двусторонний финансовый диалог с Украиной.

Канда встретился с ключевыми украинскими чиновниками, включая министра финансов Сергея Марченко.

ウクライナのマルチェンコ財務相（右奥から３人目）と日本の神田真人財務官（左手前から３人目）らが出席した２国間財務協議＝２日、ウクライナ・キーウ（財務省提供）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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