Япония и Украина провели первую финансовую встречу в Киеве
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Токио, 2 августа (Jiji Press) --. Япония и Украина провели в среду в Киеве первую встречу в рамках финансового диалога, договорившись о продолжении экономической помощи Украине, подвергающейся нападкам со стороны России.
На встречу в украинскую столицу прибыли высокопоставленные чиновники Министерства финансов Японии, в том числе заместитель министра финансов по международным делам Канда Масато.
Япония пообещала оказать дополнительную финансовую помощь Украине в восстановлении разрушенного войной жилья, в том числе жилых комплексов, что является приоритетной задачей для страны.
По данным министерства, Япония стала первой страной, установившей двусторонний финансовый диалог с Украиной.
Канда встретился с ключевыми украинскими чиновниками, включая министра финансов Сергея Марченко.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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