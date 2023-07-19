Япония раскритиковала Россию за приостановку сделки по экспорту зерна из Украины

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Токио, 18 июля (Jiji Press). Япония раскритиковала Россию за приостановку действия соглашения, позволявшего Украине экспортировать свое зерно на мировые рынки через черноморские порты.

Сделанное 17 июля заявление России о том, что срок действия соглашения истёк, «крайне прискорбно», заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

«Япония внимательно следит за ситуацией, поскольку мы обеспокоены влиянием решения России на мировые поставки продовольствия», – сказал Мацуно, призвав Россию вернуться к соглашению.

На отдельной пресс-конференции министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса осудил решение России. «Россия будет нести окончательную ответственность за негативное влияние этого решения», – отметил Хаяши.

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