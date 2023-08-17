Цены на топливо в Японии приближаются к рекордному уровню
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Токио, 16 августа (Jiji Press). Средняя розничная цена обычного бензина в Японии близка к рекордно высокому уровню в 185,1 йены за литр из-за высоких цен на сырую нефть, ослабления йены и постепенного сокращения государственных субсидий, направленных на снижение цен на топливо.
Министерство промышленности заявило в среду, что средняя цена на бензин в стране по состоянию на 14 августа выросла на 1,6 йены по сравнению с неделей ранее до 181,9 йены за литр, поднимаясь 13-ю неделю подряд и достигнув самого высокого уровня с августа 2008 года.
Средняя цена выросла в 45 из 47 префектур страны, она не изменилась в префектуре Фукусима и снизилась в префектуре Айти.
По префектурам самая высокая цена была в Нагано – 190,4 йены, что является самым высоким уровнем с тех пор, как данные по префектурам были впервые опубликованы в июне 2004 года. Самая низкая цена была зарегистрирована в Иватэ – 176,8 йены.
Бензиновые субсидии помогли снизить средний показатель по стране на 13,6 йены.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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