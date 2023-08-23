Кисида обещает к концу августа создать план для борьбы с высокими ценами на топливо
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Токио, 22 августа (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Кисида Фумио поручил Либерально-демократической партии разработать к концу августа план по борьбе с растущими ценами на бензин и другие виды топлива.
«В течение этого месяца мы получим чёткий план, чтобы общественность могла ощутить последствия к началу сентября», – заявил Кисида журналистам после того, как поручил политическому лидеру ЛДП Хагиуде Коити возглавить дискуссии по этому вопросу в правящем лагере ЛДП.
Кисида также заявил, что в сентябре в условиях широко распространяющейся инфляции рассмотрит более широкие экономические меры, в том числе установление тарифов на электроэнергию и газ.
Правительство начало выплачивать субсидии для снижения цен на бензин в январе 2022 года в ответ на скачки цен на сырую нефть.
После прекращения роста цен на бензин правительство поэтапно сокращало финансовую помощь, начиная с июня этого года. Правительство планирует отменить эту меру в конце сентября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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